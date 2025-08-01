Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ashraf'ı Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf'ı kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Naveed Ashraf'ı kabul etti. Kabulde, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel