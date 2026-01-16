Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Beşiz Kızlara Karnelerini Verdi

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi nedeniyle Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nu ziyaret etti ve 4/A sınıfında okuyan beşiz kızlar Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ve Hiranur'a karnelerini sundu. Bakan Tekin, çocukların ailelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletmelerini istedi.

Bakan Tekin, çocuklardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin selamlarını ailelerine iletmelerini istedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

