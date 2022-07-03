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Milletvekili Prof. Dr. Kılıç, Kars'ta incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milletvekili Prof. Dr. Kılıç, Kars'ta incelemelerde bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Kılıç, kentte katıldığı panelin ardından AK Parti hükümeti tarafından Kars'ta yapılan yatırımları yerinde gördü. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kılıç, baba ocağı Selim'de ise adeta gövde gösterisi yaptı.

Prof. Dr. Yunus Kılıç, Digor'da yapılan taşkın koruma ve dere ıslahlarını yerinde gördü. Ardından köylerde yapılan beton asfalt yolları gezerek incelemelerde bulundu. Son olarak Selim ilçesinde geldi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç'ı Başkan Coşkun Altın karşıladı. Kılıç, Başkan Altun ile birlikte baba ocağı Selim'de esnafı ziyaret ederek hayırlım işler diledi.

Bir süre esnaf ile sohbet eden Kılıç, AK Parti hükümetleri tarafından yapılan yatırımları tek tek anlattı. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Sorunların çözüm noktasında fikir alış-verişinde bulundu.

"Her türlü sorunumuzu çözüyor"

Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın her türlü sorunlarını çözdüklerini ifa eden vatandaşlar, "Özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili her türlü sorunumuzu kısa sürede çözüyor. Kendi tarım ve hayvancılık konusunda uzman olduğu için bizlere anlattığı çözüm önerileriyle sorunlarımız çözülüyor. İstediğimiz zaman kendisine ulaşabiliyoruz. Sık sık Kars'a gelerek bizlerle buluşuyor. Kendisinden Allah razı olsun" dediler.

Öte yandan milletvekili Prof. Dr. Kılıç, Selim'de Başkan Altun'dan belediye çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Kılıç'a ziyaretlerinde İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Tekcan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kadir Sarıdağ, Merkez İlçe Başkanı Muammer Sancar, Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrambey'de eşlik etti. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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