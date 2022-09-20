Milletvekili İshak Gazel, modifiyeli araca hayran kaldı Yerel Haberler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Tavşanlı ilçesinde Nurettin Aydın isimli şoförün rengarenk led ışıklar ve Türk bayrağıyla donattığı minibüsüne hayran kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Tavşanlı ilçesinde Nurettin Aydın isimli şoförün rengarenk led ışıklar ve Türk bayrağıyla donattığı minibüsüne hayran kaldı. Milletvekili Gazel, 33 yıldan bu yana modifiyeli araçlarla şehir içi toplu taşıma hizmeti veren dolmuş şoförü Nurettin Aydın'nın içi ve dışı Türk bayrağı ve rengarenk ışıklarla modifiye edilen minibüsünde incelemelerde bulunup sahibiyle bir süre sohbet etti. Modifiyeli minibüsün direksiyonuna geçip ilçede "Süslü" lakabıyla tanınan sahibi Nurettin Aydınile birlikte poz veren Milletvekili İshak Gazel, minibüste gördüğü süslemeler karşısında hayranlığını gizleyemedi.(EFE-) - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Nurettin Aydın Milletvekili İshak Gazel Yerel Haberler

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