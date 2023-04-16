Millet İttifakı'nın Rize Milletvekili Adayları, Fındıklı İlçesinde Düzenlenen İftar Yemeğinde Yurttaşlarla Buluştu

Millet İttifakı’nın Rize milletvekili adayları, Fındıklı ilçesinde belediyenin düzenlediği iftar programında yurttaşlar ile buluştu. Millet İttifakı’nın 3. sıra milletvekili adayı Mehmet Yıldız, “Geçmiş yıllarda da bu şekilde seçim kampanyaları yapıyorduk, insanlar bize tepki gösteriyordu, Tayyip Erdoğan’ın memleketi olduğu için. Ardeşen, Çayeli, Rize merkez ve burada, Fındıklı’da yaptığımız çalışmalarda henüz böyle bir tepkiyle karşılaşmadık. Bu da tabii umut verici” dedi.

GENÇAĞA KARAFAZLI

Millet İttifakı'nın Rize milletvekili adayları, Fındıklı ilçesinde belediyenin düzenlediği iftar programında yurttaşlar ile buluştu. Millet İttifakı'nın 3. sıra milletvekili adayı Mehmet Yıldız, "Geçmiş yıllarda da bu şekilde seçim kampanyaları yapıyorduk, insanlar bize tepki gösteriyordu, Tayyip Erdoğan'ın memleketi olduğu için. Ardeşen, Çayeli, Rize merkez ve burada, Fındıklı'da yaptığımız çalışmalarda henüz böyle bir tepkiyle karşılaşmadık. Bu da tabii umut verici" dedi.

Millet İttifakı'nın Rize milletvekili adayları, Fındıklı Belediyesi'nin düzenlediği Meci Sofrası İftar Buluşması'nda yüzlerce yurttaşla birlikte iftar yaptı. Düzenlenen iftar yemeğinin ardından, Rize 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Ocaklı, 2. sıra milletvekili adayı Köksal Toptan, 3. sıra milletvekili adayı Mehmet Yıldız ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, programa katılan yurttaşlarla sohbet etti.

"ÇOK POZİTİF TEPKİLER ALIYORUZ, KAZANACAĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI"

Rize 1. sıra milletvekili adayı Tahsin Ocaklı, şunları söyledi:

"Kalabalığın beklentinin çok üstünde olması, bize siyasi ipuçları veriyor aslında. Çok ümit verici gelişmeler. Görüntülere bakınca burada kazanacağımız ortaya çıktı gibi. Çok pozitif tepkiler alıyoruz. Çünkü insanlar, bizde sorunlarına dair özgürce konuşabilme imkanını buluyorlar. Rize tarihinin en inanılmaz büyük başarısına sahip olacak bir oy oranıyla çok büyük bir milletvekili sayısına ulaşacağız."

"İKİ MİLLETVEKİLİ GARANTİ GİBİ. ASILIYORUM VE ALACAĞIM"

2. sıra milletvekili adayı Köksal Toptan ise "1989 yılından beri bu sokaktayım. Ben, AKP milletvekillerine teşekkür etmek istiyorum, bu sokağı bu hale nasıl getirdiler diye. Mükemmel, çok büyük bir teveccüh var bize karşı. İki milletvekili de garanti gibi. Asılıyorum ve alacağım" dedi.

"ERDOĞAN'IN MEMLEKETİ OLDUĞU İÇİN ESKİDEN TEPKİ ALIYORDUK, HENÜZ BÖYLE BİR TEPKİYLE KARŞILAŞMADIK"

3. sıra milletvekili adayı Mehmet Yıldız ise şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda da bu şekilde seçim kampanyaları yapıyorduk, insanlar bize tepki gösteriyordu, Tayyip Erdoğan'ın memleketi olduğu için. Ardeşen, Çayeli, Rize merkez ve burada, Fındıklı'da yaptığımız çalışmalarda henüz böyle bir tepkiyle karşılaşmadık. Bu da tabii umut verici. Mütevazi davranayım; iki milletvekili garanti diyerek Köksal Bey'i de göndereceğiz diyorum."

"ÖZELLİKLE TÜM KADINLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da şunları söyledi:

"2019'dan bugüne her yıl ramazan ayında kimi yeryüzü sofrası olarak, kimisi farklı şekilde sofralar kuruyorduk; helallik sofrası, yani meci sofrası, dayanışma sofrası. Millet İttifakı milletvekili adaylarımızla birlikte bugün Fındıklı halkıyla buluştuk. Meci sofrasında, Fındıklı halkının ve belediyenin katkılarıyla gördüğünüz ortam oluştu. Çok büyük bir yoğunluk var ve yetiştiremiyoruz, bu biraz bizleri üzdü. Burada bu hazırlığı yapan, Meci'ye katkı sunan özellikle tüm kadınlarımıza ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"İNANANI DA İNANMAYANI DA BU GÜZEL SOFRADA"

İftara katılan bir kadın yurttaş, "Fındıklı Belediye Başkanı'mız sayesinde çok güzel yerlere geldi. Kadınlar olarak bilhassa çok memnunuz. Her şey çok güzel olacak diyelim" dedi.

Bir diğer yurttaş ise "Meci, imeceden geliyor. Lazca' da meçi, dayanışma demektir. Dayanışmayı burada canlandırdık, bu aynı zamanda sosyalist bir kültürdür. Bir kültürü yaşatmaktır. Bunu halka benimsetmektir. Çok da güzel oldu, halk bunu benimsedi. Oruç tutanı da tutmayanı da inananı da inanmayanı da herkes bu sofradadır. Bu sofra, güzel bir sofradır. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı gibi, Halil İbrahim sofrasına dönüştük. Fındıklı'yı sadece Türkiye'ye tanınmadı, dünyaya bile reklam oldu" diye konuştu.

Bir diğer kadın yurttaş, "Fındıklı Belediyesi, bu konuda öncü belediyelerden bir tanesi. Her işini, üzüntüsünü, sevincini meci ile yaşıyor. Bu anlamda Fındıklı Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.

Bir diğer yurttaş da "Bütün arkadaşlar elinden geleni yapıyorlar ama bu kadar izdiham olacağını kimse tahmin etmiyordu. Artık gümbür gümbür geliyoruz demektir bu" diye konuştu.