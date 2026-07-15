Muğla'daki Yangın Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

(MUĞLA)- Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Bozbük ve Gürçamlar mahalleleri yakınlarında çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 6 helikopter ve 4 uçak havadan destek verdi. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bölgede tedbir amacıyla bin 100 kişi tahliye edilirken, ekipler yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının sürdürülebilmesi için sahadaki çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA