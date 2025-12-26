Haberler

Milas'ta yağış sonrası yollar çamura döndü

Milas'ta yağış sonrası yollar çamura döndü
Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yolların çamur içinde kalmasına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Bozuk zemin ve biriken suyla dolan çukurlar, sürücü ve yayalar için zorluklar oluşturdu.

Muğla'nın Milas ilçesinde, etkili olan yağışların ardından yollar çamur içerisinde kalırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Milas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışla birlikte yollarda ulaşım zorlukla yapıldı. İlçe genelinde uzun süredir bakım ve onarım ihtiyacı bulunduğu belirtilen yollarda, yağışlarla birlikte çukurların suyla dolduğu ve zemin bozulmalarının arttığı gözlemlendi. Yağmur sularının birikmesiyle birlikte birçok noktada çamur oluşurken, bu durum araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu. Özellikle bozuk zemin nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, suyla dolan çukurlar kazalara davetiye çıkarttı. - MUĞLA

