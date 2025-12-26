Milas'ta yağış sonrası yollar çamura döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde, etkili olan yağışların ardından yollar çamur içerisinde kalırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Milas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışla birlikte yollarda ulaşım zorlukla yapıldı. İlçe genelinde uzun süredir bakım ve onarım ihtiyacı bulunduğu belirtilen yollarda, yağışlarla birlikte çukurların suyla dolduğu ve zemin bozulmalarının arttığı gözlemlendi. Yağmur sularının birikmesiyle birlikte birçok noktada çamur oluşurken, bu durum araç ve yaya trafiğinde aksamalara neden oldu. Özellikle bozuk zemin nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, suyla dolan çukurlar kazalara davetiye çıkarttı. - MUĞLA