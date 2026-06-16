Mardin'de Yaban Domuzu Sürüsü Görüntülendi
Mardin'in Midyat ilçesinde kırsal Ovabaşı mahallesi yolunda 6 yaban domuzundan oluşan sürü görüntülendi. Sürücüler arasında kısa süreli tedirginliğe neden olan domuzların tarım arazilerine zarar vermesinden endişe eden bölge sakinleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden önlem alınmasını talep etti.
(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Ovabaşı mahallesi yolunda, 6 yaban domuzundan oluşan sürü görüntülendi. Seyir halindeki araçların bulunduğu yola çıkan domuz sürüsü, sürücüler arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Bölge sakinleri, yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar verme ihtimaline karşı endişelerini dile getirerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Midyat Şube Şefliği'nden konuya ilişkin önlem alınmasını talep etti.
Kaynak: ANKA