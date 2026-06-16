Haberler

Mardin'de Yaban Domuzu Sürüsü Görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde kırsal Ovabaşı mahallesi yolunda 6 yaban domuzundan oluşan sürü görüntülendi. Sürücüler arasında kısa süreli tedirginliğe neden olan domuzların tarım arazilerine zarar vermesinden endişe eden bölge sakinleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden önlem alınmasını talep etti.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Ovabaşı mahallesi yolunda, 6 yaban domuzundan oluşan sürü görüntülendi. Seyir halindeki araçların bulunduğu yola çıkan domuz sürüsü, sürücüler arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Bölge sakinleri, yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar verme ihtimaline karşı endişelerini dile getirerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Midyat Şube Şefliği'nden konuya ilişkin önlem alınmasını talep etti.

Kaynak: ANKA
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Masada ortaklık var

Dünyanın en büyük şirketinden Türkiye çıkarması! Masada müjde var
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe
TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir

Hizmet pasaportlarına sınırlama gelebilir
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

Bu nasıl bir kibirdir! Korumaları da kendisi de ayrı olay