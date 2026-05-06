Haberler

MHP Yatağan İlçe Başkanı Çolak Görevden Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Muğla İl Başkanlığı, Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak'ın görevden alındığını ve yerine Osman Bulut'un atandığını açıkladı. Partinin içindeki değişim süreci devam ediyor.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) MHP Muğla İl Başkanlığı, Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak'ın görevden alındığını açıkladı.

İzzet Ulvi Yönter'in Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifası sonrası MHP'de başlayan il ve ilçe teşkilatlarının feshi devam ediyor. MHP Muğla İl Başkanlığı, Yatağan İlçe Başkanı Bülent Çolak'ın görevinden alındığını duyurdu. Çolak yerine ise Osman Bulut atandı.

İl başkanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı olarak; Milliyetçi Hareket Partisi Yatağan ilçe Başkanlığı görevinden Bülent Çolak alınmış, yerine Osman Bulut atanmıştır. Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Bülent Çolak'a teşekkür ediyor, görevi devralan Osman Bulut'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Alınan kararın teşkilatımıza ve Yatağanımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini duygulandırdı
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

Safi'den Yıldırım'ın tarihi çağrısına jet yanıt

Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

Adliyede kan aktı! Boşanmak için gitti, kurşunların hedefi oldu
71 yaşındaki babasıyla aynı koğuşta hapis yattı

71 yaşındaki babasıyla aynı koğuşta hapis yattı