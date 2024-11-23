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MHP Aydın İl Başkanı ve MYK Üyesi'nden Öğretmenler Günü Mesajı

MHP Aydın İl Başkanı ve MYK Üyesi'nden Öğretmenler Günü Mesajı
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MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve MHP 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı mesajlar yayınladı. Alıcık, öğretmenlerin Türk milletinin varlık güvencesi olduğunu belirtirken, Pehlivan, öğretmenliğin insan yetiştirmekteki önemine vurgu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Aydın İl başkanı Haluk Alıcık ve MHP 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan 24 kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık mesajında, "Ruhu büyük olanların, yaşadığı dönemlere sığmayıp çağlar üstüne sıçrayanların mutlaka rahle-i tedrisinden geçtikleri bir öğretmenleri, bir büyükleri, yalçın bir dağ gibi arkalarında duran muhterem hocaları vardır ve bu durum kaçınılmaz bir hayat gerçeğidir. Tarihin mimarı tek tek insanlardan mürekkep milletler, milletlerin ve medeniyetlerin mimarı da öğretmenlerdir. Öğretmen Türk milletinin varlık güvencesi, istikbal ve istiklal güvenliğidir" diyerek 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı.

MHP 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan ise mesajında, 'Bilgiyle doldurulmuş zihinlerin yanında, zekayla duyguları birleştirerek evlatlarımızın kendilerini tanımalarına ortam hazırlayan beyin ve kalbin terkibinden filizlenmiş bir eğitim sürecini de hayata geçirmek için uğraşan değerli öğretmenlerimizin bu gayretleri bizim açımızdan takdire şayandır. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özellik, malzemesinin ve meyvesinin insan olmasıdır. İnsanın insan olma vasfını ön plana çıkaran şey ise eğitim ve kültürdür. İrfanı ve vicdanı hür milli ve evrensel değerlere vakıf nesiller yetiştirmek gibi ulvi bir görev ifa eden tüm öğretmenlerimizin gününü saygıyla kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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