Mezuniyet Kutlaması: İki Arkadaş Heykele Çıktı

Mezuniyet Kutlaması: İki Arkadaş Heykele Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta üniversiteden mezun olan iki arkadaş, Cumhuriyet Üniversitesi girişindeki 'Hurri ve Şerri' heykeline çıkarak mezuniyet mutluluklarını kutladı. Eğlenceli anlar yaşayan gençler, polis ekiplerinin uyarısı sonucu heykelden inmek zorunda kaldı.

Sivas'ta üniversiteden mezun olan iki arkadaş, kampüs girişinde bulunan 'Hurri ve Şerri' heykeline çıktı. Sarissa Antik Kenti kazısında bulunan ve benzeri yapılarak Cumhuriyet Üniversitesi girişinde sergilenen heykele çıkan kızlar, şehri daha yüksekten görmek istediklerini söyledi.

Üniversite öğrenimlerini tamamlamak için Sivas'a giden iki arkadaş, mezun olduktan sonra yaptıkları ile dikkat çekti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi girişinde bulunan ve ünlü ikiz boğa figürünün heykeline çıkan iki kafadar, görenleri gülümsetti. Sarissa Antik Kenti kazılarında, yan yana bir vaziyette bulunan ve aslı Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen heykele çıkarak mezuniyetlerini kutlamak istediklerini ifade eden iki arkadaş, "Gitmeden önce şehri biraz daha yüksekten izleyelim dedik. Buradan herkesi iyi izliyoruz. Gayet eğlenceli" dedi.

Bir süre heykelin üzerine oturan iki arkadaş, polis ekiplerinin uyarısı sonucu heykelden inerek uzaklaştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu

ABD dünyanın en pahalı savaş makinesini çalıştırdı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi

ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Açıklama geldi
Trump, İran saldırısını böyle takip etti

Trump, İran saldırısını böyle izledi! Şapkasındaki mesaj dikkat çekti
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.