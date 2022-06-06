Mezitli'de Melek Mosso Rüzgarı - Haberler

Mezitli Belediyesi, sevilen şarkıcı Melek Mosso'yu 20. Uluslararası Müzik Festivali kapsamında ağırladı. Şarkılarını Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'yu dolduran müzikseverlerle birlikte seslendiren Melek Mosso'ya çiçek veren Mezitli Belediye Neşet Tarhan, Mezitli'de kadınların sesinin daha güçlü çıktığına vurgu yaparak, "Türkiye'nin geleceği; sesi daha gür çıkan kadınlarla emin ellerde" dedi.

Melek Mosso, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Mersin'de hayranları ile buluştu. Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Melek Mosso, binlerce Mersinlinin akın ettiği konserde, 2 saatlik performansıyla dinleyicisini yeniden kendine hayran bıraktı.

Kendi bestelerinin yanı sıra dillerden düşmeyen şarkıları da seslendiren Mosso'ya, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'yu dolduran binlerce Mersinlinin oluşturduğu koro eşlik etti.

Konser sonrası kulise geçen ünlü sanatçı, yoğun ısrar üzerine bir kez daha sahneye çıkarak binlerle birlikte İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Son dönemde konserlerinin iptal edilmesiyle gündeme gelen ve kamuoyunun büyük desteğini alan Melek Mosso, 4 yıl önce mesleğinin ilk basamaklarını çıkarken Mezitli Belediyesi'nin konuğu olarak geldiğini hatırlatarak, "Muhteşem bir seyirciye çok güzel bir konser vermiştim. O günü hiç unutamıyorum. O yüzden kendimi bir Mezitlili olarak görüyorum. Bugün daha kalabalık bir kitleyi görmek kendimi çok özel hissetmemi sağladı. Belki de Mersin'e gelin gelirim" dedi.

Başkan Tarhan ise "Hiç kimsenin bize ders vermeye hakkı yok. Hele ahlak dersi vermeye hiç hakkı yok. En büyük dersi halk vermektedir. Sizler bu Amfi Tiyatroyu doldurarak en büyük dersi verdiniz" diye konuştu.

Başkan Tarhan, tüm Mersinlileri 24-25 ve 26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek ve Funda Arar ve Emircan İğrek konserlerinin yanı sıra Yıldırım Mayruk, Barbaros Şansal defilesinin de yer alacağı 10. Soli Güneş Festivali'ne davet etti.

ANKA / Yerel