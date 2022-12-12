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Metroda ilginç görüntü! Vatandaşlar raylara inip durağa kadar yürümek zorunda kaldı

Yerel Haberler

İstanbul'da Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler geçici olarak durdu. Yollarına metro tünelinden yürüyerek devam etmeye çalışan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında akşam saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat seferler yapılamadı.

YÜRÜYEREK DURAĞA ULAŞTILAR

İş çıkışında evine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun süre arızanın giderilmesini beklerken, bazı vatandaşlar da çareyi metro tünelini yürüyerek geçmekte buldu.

1 SAAT SONRA SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi ve metro seferleri normale döndü. Uzun süre arızanın giderilmesini bekleyen vatandaşlardan bazıları duruma isyan ederek, bu tip arızaların sürekli tekrarlandığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başakşehir İstanbul Bahariye 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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