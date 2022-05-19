Metin Yerlikaya Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı oldu - Haberler

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Metin Yerlikaya Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Metin Yerlikaya Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcılığına Şahin Curbay'dan sonra Metin Yerlikaya'da atandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkan Yardımcılığına Şahin Curbay'dan sonra Metin Yerlikaya'da atandı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Metin Yerlikaya, bundan böyle Köyceğiz Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek ve görevini Belediyemiz Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Şahin Curbay ve Özay Orhan ile birlikte yürütecek. Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Metin Yerlikaya 'ya yeni görevinde başarılar dilerim." dedi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Başkan Yardımcısı Metin Yerlikaya'ya bağlı birimler olarak belirlendi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kamil Ceylan, Köyceğiz, Muğla, Yerel, Haberler

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