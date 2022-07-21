Metin Özöğüt Yaşam Merkezi Mutluluğa Ev Sahipliği Yaptı

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, bir çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı.

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, bir çiftin mutluluğuna ev sahipliği yaptı. 5 ay önce merkeze yerleşip burada tanışan Ayten Burat ve Hayati Yazgı çifti düzenlenen törenle dostluklarını evlilikle taçlandırdı. Şubat ayında merkeze yerleşen Ayten Barut (66) ve Hayati Yazgı (78), burada tanışarak arkadaş oldular. Arkadaşlıklarının sevgiye dönüşmesi üzerine evlilik kararı alan çift, nikah için Tepebaşı Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Yapılan işlemlerin ardından evlenmelerinde hiçbir sakınca görünmeyen Burat ve Yazgı çifti için Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde nikah töreni düzenlendi.

"BÖYLE GÜZEL BİR MEKANDA İLK DEFA NİKAH KIYILIYOR"

Çiftin nikahını kıyan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Böyle güzel bir tesisimizde bugün çok güzel bir olay yaşıyoruz. Burada yaşamlarını sürdüren Hayati Yazgı ve Ayten Burat hanımefendi yeni bir hayat başlangıcı kararı aldılar. Bugün sevgili şahitlerimizle beraber bu nikah masasını oluşturduk. Bizim için de nadir olan bir olaydır. Dışarıda nikahlar kıyıyoruz ama böyle güzel bir mekanda ilk defa nikah kıyılıyor. Diliyorum sizin bundan sonraki hayatınızda mutlu ve huzurlu bir evliliğiniz olsun. Burada kalan misafirlerimize de örnek olabilir. Çünkü böyle bir deneyimi ilk defa yaşıyoruz ve son derece mutlu olduk" diyerek nikah cüzdanını Ayten Burat'a teslim etti.

"EVLENDİKTEN SONRA DA BURADA KALACAĞIZ"

Nikah masasına oturan Ayten Burat, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek "Hayati bey ile iyi bir dosttuk, iyi bir arkadaştık. Dostluğumuzu perçinlemek istedik. Sevgiye dönüştü ve evlenme kararı aldık. Evlendikten sonra da burada kalacağız. Çünkü personelden, yöneticilerimizden, herkesten çok memnunuz. Kendi evlerimize gitmeyi asla düşünmüyoruz" dedi. Hayati Yazgı ise, "Şubat ayında merkeze geldik. Ayten hanımla da burada tanıştık. Sonra iyi bir dost olduk ve evliliğe karar verdik. Evlendikten sonra da burada yaşamaya devam edeceğiz. Personelden çok memnunuz, bize burada iyi bakıyorlar. Ayrı eve yerleşmeyi hiç düşünmedik" diye konuştu.

ANKA / Yerel