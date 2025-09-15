Meteorolojiden Hava Durumu Tahmini: Yerel Sağanak Yağışlar Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağını, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmininde bulundu. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
İstanbul: Parçalı bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36