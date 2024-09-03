Meteoroloji Uzmanı: Bu Hafta Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde Seyredecek

Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, son değerlendirmelere göre bu hafta yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Murat Acar, İHA muhabirine haftalık hava durumunu değerlendirdi. Yurdun iç kesimlerinde gece saatlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini belirten Acar, "Son değerlendirmelere göre önümüzdeki bir haftalık periyotta yurdumuz genelinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek. Hatta iç kesimlerde gece saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşebilir. Önümüzdeki beş gün boyunca Rize'den başlayıp Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, kıyı kesiminde yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde ve yer yer kuvvetli olacak" ifadelerini kullandı.

Eylül ayının ilk haftasında Marmara hariç Batı kesimlerde yağışlı bir dönem beklediklerini ifade eden Acar, Beş gün boyunca Karadeniz'de yağış var. Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Gök gürültü sağanak yağış, kuvvetli bir hadise olarak kabul edilmelidir. Ani su baskını, yıldırım, şimşek, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekir. Ayrıca bu yağışlar dört beş gün boyunca süreceği için özellikle ikinci ve üçüncü günden sonra bölgede heyelan tehlikesinin bulunduğunu da dikkatlerden kaçırmamak lazım. Bunun için vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum" dedi. - ANKARA