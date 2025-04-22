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Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Sağanak Yağışlar Geliyor

Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Sağanak Yağışlar Geliyor
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Ülkemiz genelinde parçalı yer yer çok bulutlu hava koşulları bekleniyor. İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile bazı illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Rüzgarın da kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30 - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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