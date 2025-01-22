Meteoroloji Bayburt'ta Çığ ve Don Uyarısı Yaptı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden bölge için için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde aralıklı olarak devam eden kar yağışı sonrası Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü çığ ve don riskine karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojiden konuyla alakalı yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yine bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - BAYBURT