Mesleki Eğitim Merkezi taşınmayacak Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Cengiz Üstün, Mesleki Eğitim Merkezi'nin taşınma tartışmaları ile ilgili konuşarak, esnafa merkezin yerinde kalacağı müjdesini verdi. Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Cengiz Üstün, Mesleki Eğitim Merkezi'nin taşınma tartışmaları ile ilgili konuşarak, esnafa merkezin yerinde kalacağı müjdesini verdi. Başkan Üstün, bir süredir kent gündemini meşgul eden 1. Küçük Sanayi Sitesi yerleşkesindeki Mesleki Eğitim Merkezinin taşınma tartışmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamasında esnafa müjde veren Başkan Üstün, "Çıraklık Eğitim Merkezi yerinde kalmalı. Merkez bizim esnafımızı, geleceğimizi oluşturan unsurlarımızdan biridir. Olayı duyar duymaz bizde harekete geçtik. Gerekli görüşmeleri yaptık ve merkez yerinde kalacak. Okulun taşınması kesinlikle söz konusu değildir" dedi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Karahisar Yerel Haberler

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