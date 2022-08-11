Mersin yerel haberi | Yenişehir Belediyesi'nden Çevrimiçi İngilizce ve Rusça Kursu

Mersin haber... Yenişehir Belediyesi, 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine çevrimiçi olarak temel düzeyde İngilizce ve Rusça eğitimi verecek.

Yenişehir Belediyesi, 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine çevrimiçi olarak temel düzeyde İngilizce ve Rusça eğitimi verecek.

Belediye ile Özel Mersin Değer Akademi Kurs Merkezi işbirliğiyle ücretsiz verilecek çevrimiçi dil kursları için kayıtlar başladı. Belediye'nin web sitesi üzerinden alınan ön kayıtların ardından 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacak kurslar, 9 Eylül Cuma günü sona erecek. Eğitimler, üç hafta sürecek.

Dil kurslarının eğitim dönemi içerisinde de devam edeceğini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şöyle konuştu:

"Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezimizde 13 farklı branşta kültür ve sanat kursu, spor alanlarımızda ise beş farklı branşta spor kurslarımız şu anda devam ediyor. Çocuklarımızın ilgi alanlarına göre kurslarımıza yaz tatilinde de devam ediyoruz. Bunun yanı sıra yabancı dil kurslarımıza da zaten başlamıştık. Yenişehir Belediyesi Akademi'de hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik Rusça kursumuz devam ediyor. Şimdi de online olarak İngilizce ve Rusça dil kursumuz başlıyor. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak dil kurslarımız eğitim dönemi içerisinde de devam edecek. Şimdiden tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum."