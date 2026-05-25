Vali Toros Tarsus'ta gönüllere dokundu

Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus Kaymakamı ve diğer protokol üyeleriyle birlikte Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı, sorunlarını dinledi ve uyuşturucuyla mücadele mesajı verdi.

Mersin Valisi Atilla Toros, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile birlikte Fevziçakmak Mahallesi'nde kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Vali Toros, herkesin Kurban Bayramını kutladı. Vatandaşların talep ve sorunlarını da dinleyen Toros, uyuşturucuyla mücadelede devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, "Uyuşturucuyla amansız bir mücadele veriyoruz. Bu konuda toplumun her kesimine görev düşüyor" dedi.

Tarsus'un önemli bir kent olduğunu vurgulayan Vali Toros, ilçenin her alanda gelişimini sürdürdüğünü ifade etti. Kahvehane ziyaretinin ardından esnafı gezen Vali Toros, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek Tarsusluların bayramını kutladı. Vatandaşlar ise Vali Toros'u Tarsus'ta görmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. - MERSİN

