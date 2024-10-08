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Mersin'de Yabancı Uyrukluların İslam'a Geçişi Artıyor

Mersin'de Yabancı Uyrukluların İslam'a Geçişi Artıyor
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Mersin'in Silifke ilçesinde, son bir yılda 10 yabancı uyruklu Müslüman olurken, bir Rus vatandaşının da iyileşerek İslam dinine geçtiği açıklandı. Müftülük, yabancı dillerde İslami kitap dağıtarak bu geçişi destekliyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde son bir yılda yabancı uyruklu 10 kişi Müslüman olurken, bir Rus vatandaşı da yakalandığı hastalığı yenince Müslüman oldu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan yabancı uyruklu, özellikle Türki cumhuriyetler ve Rus vatandaşlarından gelen talepler doğrultusunda Silifke İlçe Müftülüğünün katkılarıyla ilçenin 10 farklı yerlerine konulan İslami bilgiler içeren Rusça, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerine çevrili kitaplar, özellikle Rusların ilgisini çekiyor.

Müftülük tarafından yabancı ülke vatandaşlarının faydalanması için "Niçin inanıyorum?", "Temel İslam bilgileri", "Ahlakım", "İslam nedir?", "Etkinliklerle dinimi öğreniyorum", "Neden Müslüman oldum?", "Sorularla İslam", "Peygamberin izinde", "Hadislerle aile", "İslam'da peygamberlere iman" ve "Ramazan bereketi oruç" konularını içeren kitaplar Rusça, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerine çevrildi.

Taşucu Reşadiye Camisi'nde öğlen namazını kıldıktan sonra kitap standını inceleyen Rus vatandaşı Aleks Peslov, geçen yıl Müslüman olduğunu belirterek ismini Ali olarak değiştirdiğini söyledi.

Ali Peslov yaptığı açıklamada, "Hocamız beni çok iyi tanıyor. Hocama hayatımı anlattım. Ben çok kötü bir hastalığa yakalandım. Allah'tan iyi olmak için dua ettim. Allah da bana yardım etti. İslam dinine geçtim çok memnunum. Herkesten Allah razı olsun. Burada olmaktan çok memnunum. Kitapları ücretsiz verdikleri için çok memnunum. İslam dinini tanımaya çalışıyorum" dedi.

Silifke İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru ise, "Silifke İlçe Müftülüğü olarak Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşa edilmesi dolayısıyla yabancı vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde yaşadığı hakikatinden yola çıkarak onlara yönelik bir çalışma başlattık. Bu çalışma çerçevesinde yabancı dildeki özellikle Rus vatandaşlarımızın, İngilizce konuşan vatandaşlarımızın ulaşması amacıyla 10 farklı noktaya ücretsiz kitap standı oluşturduk. Bu stantlara koyduğumuz yabancı yayınlar ücretsiz bir şekilde alınıp sahiplenilip okunuyor" diye konuştu.

Müftü Doğru, bu çalışmanın amacının İslam dininin ve kültürümüzün güzelliklerini yabancılara öğretmek olduğunu belirterek, "Genel anlamda Müslüman şahsiyetinin örneklerini yabancı kardeşlerimize öğretmek istedik. Bu çerçevede ilçemizde son bir yıl içerisinde 10 yabancı vatandaşımız Müslüman oldu. Bu çalışmanın verimli olduğunu düşünüyoruz. Müftülüğümüzün yabancı dildeki yayınları çok zengin içeriğe sahiptir. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere temel dini bilgiler, Peygamberimizin hayatı ve buna benzer dini ve ahlaki yayınlar ücretsiz basılıp dağıtılmaktadır. Bütün yabancı vatandaşlarımızın taleplerini ücretsiz olarak karışılıyoruz. Rus vatandaşlarımızın yaşadığı Taşucu ve Yeşilovacık mahallelerimizde kitap standı oluşturarak bu şekilde yabancı vatandaşlarımıza hizmet etmeyi amaçladık" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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