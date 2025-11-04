Haberler

Mersin'de Tüketici Hakları İçin Denetimler Sürüyor

Güncelleme:
Mersin Ticaret İl Müdürlüğü, ekim ayı boyunca tüketici haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 978 işletmede 66 bin 519 ürün kontrol etti. Mevzuata aykırı işlemlerden dolayı 313 bin 434 TL ceza uygulandı.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tüketicilerin haklarının korunması amacıyla ekim ayı boyunca kent genelinde denetim faaliyetlerine devam etti.

1- 31 Ekim 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde; fiyat etiketi, kasa-raf uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışı konularında incelemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 978 işletmede toplam 66 bin 519 ürün kontrol edildi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mevzuata aykırı işlemleri bulunan işletmelere toplam 313 bin 434 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları tüketici hakları ihlallerini 'Alo 175 Tüketici Hattı' üzerinden bildirebileceğini hatırlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
title
