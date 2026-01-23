Toroslar Belediyesi karlı yolları ulaşıma açıyor

MERSİN'de Toroslar Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından karla kapanan yolları ulaşıma açıyor.

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Bekiralanı, Kurudere, Arslanköy, Yavca, Hangediği, Gözne ve Yeniköy Mahallelerinde meydana gelen kapanmaların ardından karı küreyerek, yolları yeniden güvenli şekilde trafiğe açıyor. Gece boyunca kar mesaisi yapan ekipler, mahsur kalan vatandaşlara da yardım ederek, güvenli ulaşımlarını sağlıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, "Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde 7 gün 24 saat sahadayız. Ekiplerimiz, kapanan yolları açmanın yanı sıra vatandaşlarımıza güvenli ulaşım imkanı sağlıyor. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuz durumda belediyemizin çağrı merkezini arayarak ekibimize ulaşabilirler" dedi.

Başkan Yıldız, sürücülere kış lastiği takılı olmayan araçlarla yola çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça yüksek rakımlı bölgelere gitmemeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Haber-Kamera: MERSİN,