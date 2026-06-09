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Mersin'de 'İlk Şefkat Projesi' ile koruma altındaki çocuklara manevi destek

Mersin'de 'İlk Şefkat Projesi' ile koruma altındaki çocuklara manevi destek
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Mersin İl Müftülüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan 'İlk Şefkat Projesi' protokolü kapsamında, devlet korumasındaki 10-13 yaş grubu çocukların sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Proje ile çocuklarda milli bilinç ve toplumsal aidiyet duygusu güçlendirilecek, şehitlik ve şehit ailelerine ziyaretler düzenlenecek.

Mersin İl Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında, devlet koruması altındaki çocukların sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla 'İlk Şefkat Projesi' protokolü imzalandı.

İl Müftülüğünde düzenlenen törende protokole İl Müftüsü Mustafa Topal ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz imza attı. Proje kapsamında, Mersin Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde koruma altında bulunan 10-13 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek.

Çalışmalarla çocuklarda milli bilinç, kültürel değerlerin aktarımı ve toplumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedeflenirken, şehitlik ve şehit ailelerine ziyaret programları da düzenlenecek.

İl Müftüsü Mustafa Topal, şehit aileleri ve şehit mezarlarına yapılacak ziyaretlerin çocukların manevi dünyalarına katkı sağlayacağını belirterek, projenin geleneklerin yeni nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Proje ile devlet korumasındaki çocukların eğitim, sosyal ve manevi gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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