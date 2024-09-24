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Mersin'de Çöpten Bebek Cesedi Bulundu

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Mersin'in Mut ilçesinde çöplerden atık madde toplayan bir kadın, poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin cesedini buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı

Mersin'in Mut ilçesinde çöplerden atık madde toplayan bir kadın, poşet içerisinde bebek cesedi bularak durumu polise bildirdi

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'ndeki çöp konteynerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Sünbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı. Sünbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Sünbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.

(HSÇ-HİV-SO-Y)

Mersin'de Çöpten Bebek Cesedi Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇETİN - Yerel

Güvenlik 3-sayfa Mersin Hukuk Yerel Dünya Bebek Suç Mut

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