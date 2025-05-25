Mersin'de 'Büyük Gazze Mitingi' düzenlendi

Mersin'de 'Büyük Gazze Mitingi' düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Büyük Gazze Mitingi' düzenlendi.

Mersin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'Büyük Gazze Mitingi' düzenlendi.

Sivil toplum örgütlerince 'Sen yaşarken Gazze ölüyor' sloganıyla Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı. Kefiye takıp Filistin ve Türk bayrakları açan kalabalık, İsrail'i protesto eden dövizler taşıdı. Mitinge katılanların sık sık sloganlar attığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu. Etkinliğe vatandaşların yanı sıra AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da katılarak destek verdi.

Mitingde konuşan Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, "Bakın, bu siyonist İsrailliler var ya, gördüğünüz göreceğiniz en korkak ordulardır bunlar. Bu siyonist İsrailliler çocukları öldürüyorlar, hastaneleri bombalıyorlar, mescitleri bombalıyorlar, mazlum evlatları, ciğerparelerimizi koparıyorlar. Ama şunu iyi bilin ki, en korkak insanlar siyonist İsraillilerdir" dedi.

"Allah'ın izni ile bu Aksa Tufanı'yla birlikte Müslümanlar yeniden ayağa kalkacak"

Tekruri, Gazze'de doktor bir kadının 10 kişilik ailesinin bombalar altında kaldığını belirterek, "Haberlerde görmüşsünüzdür. Bir kadın doktor hastanedeyken bir haber alıyor, 10 kişi kendi ailesinden bombalar altında kalmış. 9'u şehit oluyor, bir tanesi yoğun bakımda. O hastanedeyken, onlar evlerinde bombalanıyorlar. Ama asla mücadelelerinden vazgeçmiyorlar. O yüzden biz de Müslümanlar olarak asla yılmayacağız, asla yıkılmayacağız. Her daim Müslümanlarla beraber olacağız. Bu insanlar Filistin'i yok etmek için mücadele ediyorlar, Müslümanları yok etmek için mücadele ediyorlar. Mescit demiyorlar, hastane demiyorlar, okul demiyorlar, yakıp yıkıyorlar. Ama Allah'ın izni ile bu Aksa Tufanı'yla birlikte Müslümanlar yeniden ayağa kalkacak" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi

Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar

Yaşlı adamın gizemli ölümü! Kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Osimhen'den Boniface'e üstü açık otobüste mesaj: Bu kulüp çok büyük

Osimhen'den canlı yayınını izleyen dünyaca ünlü golcüye mesaj
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
'Cennet Adana'dadır' diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı

"Cennet o ilimizdir" diyen profesörün sözleri büyük tartışma yarattı
Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde zamana direniyor

5 Türk boyuna ev sahipliği yapıyor! Dünyada başka bir örneği yok
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.