Anamur'da bayram namazı sonrası çocuklara harçlık dağıtıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde bayram sabahı Otogar Camiinde düzenlenen etkinlikte, bayram namazına katılan çocuklara harçlık dağıtılarak gelenek yaşatıldı.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Otogar Camiinde görev yapan İmam Hatip Mehmet Ali Ekinci öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bayram namazına gelen çocuklara harçlık verildi. Cami avlusunda yaşanan mutluluk dolu anlar dikkat çekerken, çocukların sevinci yüzlerine yansıdı.

Etkinlikle ilgili konuşan İmam Hatip Mehmet Ali Ekinci, bayramların çocuklar için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Bizler çocukluğumuzda bayramları büyük bir heyecanla beklerdik. Bayramlıklar alınır, harçlıklar verilirdi. O günlerin hatırası hala gönlümüzde canlı. Çocuklarımızın da bu duyguları yaşamasını istiyoruz. Bu nedenle bayram namazına gelen çocuklarımıza harçlık vererek hem bayram sevincini artırmayı hem de cami sevgisini pekiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Aileler ise uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür etkinliklerin çocukların camiye olan ilgisini artırdığını dile getirdi.

Yetkililer, cami merkezli sosyal faaliyetlerin çocukların manevi gelişimine katkı sağladığını belirterek benzer etkinliklerin devam edeceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı