Üye Girişi
Haberler

Mersin'de 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte aile değerlerinin önemi vurgulandı ve katılımcılar coşkulu bir atmosferde buluştu.

Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Ailemiz İstikbalimiz' temalı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mersin Vali Yardımcısı Kadir Okatan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Naci Yılmaz ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Ulu Camii önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Etkinlik kapsamında, toplumda aile değerlerinin önemine vurgu yapılırken, aile içi dayanışma ve desteğin önemi vurgulandı. Yürüyüş boyunca renkli görüntülerin oluşmasıyla birlikte, katılımcılar bir araya gelerek coşkulu bir atmosferde buluştular. 'Ailemiz İstikbalimiz' ve 'Biz Büyük Bir Aileyiz' gibi pankartlar taşıyan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanında fotoğraf çekimi yaptıktan sonra etkinlik sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Etkinlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

Bomba iddia! Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Bir komplo var, ortaya çıkarılmalı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Kumpas iddialarına ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

Kumpas iddialarına ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen konuşması başladı

 Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan

Her şey Bahçeli'nin sözleriyle başladı! Bakan Yerlikaya'dan darbe heveslilerine hodri meydan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title