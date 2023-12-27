Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni otobüs hatlarıyla ulaşım hizmetini genişletti

Yeni alınan otobüsler ve açılan hatlarla şehir içi ulaşım hizmetinin kapsamını genişleten Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinden Mersin Şehir Hastanesi'ne otobüs seferi başlattı. Yeni hizmete açılan bir diğer hat ise Arpaçsakarlar-Stadyum arası sefer yapan 13 numaralı hat oldu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığının kent içi yolcu sirkülasyonu ve taleplerini göz önüne alarak gerçekleştirdiği çalışmalar bünyesinde, Mersin Şehir Hastanesi'nin yolcu sirkülasyonunun en yoğun olduğu güzergahlardan bir olduğu göz önünde bulundurularak kısa süre önce hizmete açılan 177 numaralı hatla, Erdemli'den Şehir Hastanesi'ne kadar tek otobüsle ulaşım sağlanmaya başlandı. Otobüs ayrıca yoğun olan Üniversite Hastanesi güzergahından da geçiyor. Yine 13 numaralı hat da Şehir Hastanesi'ne uğrayarak güzergahını tamamlıyor.

Yeni hatların ana güzergahları

Kumkuyu'dan çıkış yapan otobüs Kocahasanlı, Erdemli PTT, Arpaçbahşiş, Çeşmeli, Tece, Davultepe, Mezitli, Üniversite Hastanesi, 3. Çevre Yolu, Akbelen Mezarlığı ve MEŞOT'tan geçerek Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaşıyor. Hattın dönüş güzergahı ise Şehir Hastanesi'nden başlıyor.

13 numaralı hattın güzergahı ise; Arpaçsakarlar, Şehir Hastanesi, Mersinli Ahmet Bulvarı, Akbelen Mezarlığı, Palm City, Eski Güleryüz, Tulumba, Göçmen, Nevit Kodallı Caddesi, Bilim Merkezi, Spor Tesisi ve Kocavilayet'ten geçerek Stadyum'a ulaşıyor. Hattın dönüş güzergahı ise Stadyum'dan başlıyor.

Vatandaşlar, otobüslerin kalkış saatleri ve geçtiği güzergah bilgilerine Teksin Mersin uygulaması ve ulasim.mersin.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

"Yeni hatla Erdemli halkı şehir merkezine ve hastanelere tek otobüsle gidebiliyor"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, uzun zamandır Erdemli halkının merkeze ve özellikle hastanelere ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmalar sonucu 177 numaralı hattı faaliyete geçirdiklerini aktardı. Mevcut olan 156 numaralı Erdemli hattının daha çok Erdemli halkının merkeze ulaşımını sağlayan bir hat olduğunu söyleyen Demir, "Üniversite Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne bağlantı kurmak istedik ve gerçekten de çok yararlı oldu. Böylece Erdemli halkı aktarmasız bir şekilde şehir merkezine, Üniversite Hastanesi'ne, Şehir Hastanesi'ne ve MEŞOT'a tek otobüsle gidebilme imkanına kavuştular" dedi.

"Yolcu sirkülasyonu beklentilerimizin üzerinde"

Yolcu sirkülasyonunun beklentilerinin üzerinde olduğunu ve ilk günlerden itibaren vatandaşların otobüsü sık kullandığını belirten Demir, "Biz de ilk başlarda bu kadar fazla beklemiyorduk. Çünkü yeni hat açıldığında vatandaşın alışma süreci vardır. Ama ilk günden itibaren beklentimizin 5 katı yolcu potansiyeli çıktı. Bundan dolayı da seferlerimizi artırdık. Bunun devam etmesi durumunda gerekli takviyeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Yeni otobüs hattının diğer otobüslerdeki yoğunluğu da rahatlattığını vurgulayan Demir, "Daha önce bu bölgeden sadece 156 numaralı hat gidiyordu. Tece'ye kadar diğer hatlarla gelindiğinde, özellikle şehir içi 10 numara ve 77 numaralı hatları bayağı zorluyordu. Erdemli'den gelen yolcularımız Tece'den ya da Üniversite Hastanesi'nden aktarma yapmak zorunda kalıyordu. Bu durumda da 10 numara ve 77 numaralı hatlarımızın yolcu yoğunluğu fazla oluyor ve şehir içi yolcu alamıyorduk. Ama şimdi 177 numaralı hattımız açıldı ve Erdemli halkı istediği hattı seçebiliyor" ifadelerine yer verdi.

"13 numaralı hat da faaliyete açıldı"

177 numaranın yanı sıra 13 numaralı hattın da faaliyete geçtiğini söyleyen Demir, "Böylece ilk defa bu dönemde Camili halkının Şehir Hastanesi'ne direkt ulaşımını da sağladık. Camili halkının öğrencileri daha çok Tırmıl Sanayi'nin civarındaki okullara gidiyordu. Oradaki okullara da ulaşımı sağladık. Yine Nevit Kodallı Caddesi boyunca hiç ulaşımımız yoktu. 13 numaralı hat sayesinde Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne, Nevit Kodallı'ya, Güleryüz Pastanesi ve Palm City'nin yer aldığı caddeye, aynı zamanda Gazi Osman Paşa Caddesi'ne de ilk defa ulaşımı götürdük" diye konuştu.

Vatandaşlar yeni hattan oldukça memnun

177 numaralı hat ile yolculuk yapan vatandaşlardan Ömer İçli, "Ben bu hata ilk defa biniyorum ve eğer bu devam edecekse çok memnun oldum. Emekliyim ve hastanelere gidene kadar çok zorluk çekiyoruz. Ameliyatlı olduğum için doktora gidip geliyorum. Bu devamlı bu şekilde olursa çok mutlu oluruz" dedi. Önceden 156 numaralı otobüse bindiğini ve otobüs değiştirmek zorunda kaldığını kaydeden İçli, "Bu hat şimdi benim için çok rahat oldu. Yani o kadar memnun oldum ki, yeni doğmuş gibiyim" şeklinde konuştu. - MERSİN