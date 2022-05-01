Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Şeker Dolu 60 Bin Matara

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocukları şekersiz bırakmadı. İçine şeker doldurulan toplam 60 bin adet su matarasının dağıtımı 13 ilçede başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, önceki bayramlarda bardak ve kalemlik içerisine yerleştirilen şekerleri çocuklara ulaştırırken bu Ramazan Bayramı'nda ise su mataralarını tercih etti. Toplam 60 bin adet su matarasının içerisine yerleştirilen şekerlerin 13 ilçede dağıtımı başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, 4 merkez ilçede dağıtım yaparken diğer 9 ilçede ise Muhtarlık İşleri Dairesi'ne bağlı ekipler dağıtımları düzenledi. Araçlarla çocuk şarkıları eşliğinde sokaklara giren ekipler, rengarenk mataraları çocuklara hediye etti. Bayram hediyesi olan su mataralarını çocuklar daha sonra okula giderken de kullanabilecek.

"BU YIL HATIRA KALSIN DİYE SU MATARALARININ İÇERİSİNE ŞEKERLERİMİZİ DOLDURDUK"

Büyükşehir Belediyesi Aşhane Sorumlusu Bilge Küçükkubaş, bu bayram da çocuklara şekerlerinin Büyükşehir tarafından verildiğini vurgulayarak, "Diğer yıllarda da çocuklarımıza şeker dağıtımını gerçekleştiriyorduk. Bu yıl, hatıra kalsın diye su mataralarının içerisine şekerlerimizi doldurduk. Her mahallede, her sokağa ulaşarak çocuklarımıza şekerlerini ulaştıracağız. 60 bin adet mataranın 13 ilçede eş zamanlı olarak dağıtımı başladı. Bir bayram geleneğidir, çocuklar şekeri sever. Daha sonra kullanmaları için de özellikle mataraları seçtik" dedi.

"BAYRAMDA BEN ŞEKERİ ÇOK SEVİYORUM"

Su mataraları içerisindeki şekerlerini alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Çocuklardan Deniz Su Taşcan, "Birden oldu, annemler gördü, biz de geldik. Suluklu şeker verdiler. Bayramda elleri öpüyoruz, şeker ve para topluyoruz. Bayramda ben şekeri çok seviyorum. Şimdi getirdikleri için de çok mutlu oldum. Bayramda da bunu hep birlikte yiyeceğiz" dedi

Pelin Damla ise "Bizi çok mutlu ettiler. Bugün çok mutlu günümüz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar. Suluk getirdiler, şeker getirdiler" diye konuştu.

"SULUKLA OKULA SU GÖTÜRECEĞİM"

Çocuklardan Güney Son, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Aşağıda oynamak için balkondan bakıyorduk, 'araba var mı' diye. Birden bu arabayı görüp indik. Çok teşekkür ederiz. Şeker ve suluk getirdiler. Sulukla okula su götüreceğim" dedi.