Merkezefendi Belediyesi'nden 'Alzheimer Hastalığında Öz Bakım' Semineri

Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer Yaşam Merkezi’nde ‘Alzheimer Hastalığın Öz Bakım’ semineri düzenleyecek. Dr. Öğr. Üyesi Fadime Gök’ün konuşmacı olarak katılacağı seminerde; kişisel bakım ve hijyen konusu ele alınacak.

Merkezefendi Belediyesi, Alzheimer Yaşam Merkezi'nde 'Alzheimer Hastalığın Öz Bakım' semineri düzenleyecek. Dr. Öğr. Üyesi Fadime Gök'ün konuşmacı olarak katılacağı seminerde; kişisel bakım ve hijyen konusu ele alınacak.

Denizli'nin ilk Alzheimer Yaşam Merkezi'ni ilçeye kazandırarak yurttaşların hayatını kolaylaştıran Merkezefendi Belediyesi, bu alanda çalışmalarına devam ediyor. Alzheimer rahatsızlığı bulunan büyüklerin sosyal hayata katılımına katkı sağlayan, ailelerine de destek veren Merkezefendi Belediyesi tarafından yarın saat 11.00'de Alzheimer Yaşam Merkezi'nde seminer düzenlenecek.