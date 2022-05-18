Merkezefendi Belediyesi Aşağışamlı Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı - Haberler

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (ANKA) -

Merkezefendi Belediyesi tarafından Aşağışamlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan sosyal tesis hizmete açıldı. Açılışla birlikte Merkezefendi Belediyesi 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' kapsamında üreticiye fide dağıtımı da yapıldı.

Merkezefendi Belediyesi, ilçeye yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesince Aşağışamlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve içerisinde çok amaçlı salon, muhtarlık ve çeşitli iş yerleri bulunan 'Sosyal Tesis'in açılışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli önceki dönem Milletvekili Ali Rıza Ertemür, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticilerin katılımıyla hizmete açıldı. Protokol üyeleri sosyal tesisin açılış kurdelesini birlikte kesti.

300 BİN FİDE ÜRETİCİYLE BULUŞTU

Aşağışamlı Mahallesi'nde gerçekleştiren açılış etkinliğiyle birlikte aynı zamanda 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' kapsamında fide dağıtımı da gerçekleştirildi. Başkarcı Mahallesi'nde başlayan fide dağıtım programı, Aşağışamlı Mahallesi'nde devam etti. Aşağışamlılı üreticilere domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri teslim edildi. 2020 yılında 120 bin ve 2021 yılında 200 bin fide desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da 300 bin fideyi üreticiyle buluşturdu.

"HİZMETİ AYAĞINIZA GETİRDİK"

Sosyal tesiste birçok aktivite ve kursun olacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu sosyal tesisimiz çok önce bitti ancak açılışını pandemiden dolayı yapamamıştık. Şimdi açılışını gerçekleştiriyoruz. Kadınlar, burayı özellikle sizler için yaptık. İstediğiniz kursu burada açmak istiyoruz. Yazın çocuklarımıza etütler verelim, satranç, robotik kodlama kursları verelim burada. Aşağışamlı, Üzerlik, Altındere, Yeşilyayla gibi mahallelerimiz biraz daha merkezden uzak olduğu için sosyal aktiviteleriniz burada çok sınırlı. Merkeze gelmek, çocuklarınızı merkeze götürmek, bugünkü hayat koşullarını düşündüğümüzde çok zor ve zamanınız da yok. İşte hizmeti ayağınıza getirdik" diye konuştu.

"YETER Kİ ÜRETİN, EKİN, BİÇİN, DİKİN"

Üretime büyük önem ve destek verdiklerini söyleyen Başkan Doğan, şöyle devam etti:

"Ülkenin geçtiği ekonomik sıkıntılar, alım gücünün düşmesi, üretime, çiftçiye, üreticiye yapılanlar bizler zorluyor. Yerel yöneticiler olarak tarımı her zaman desteklemeliyiz. Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde biz bunu yapıyoruz. Üreticilerimize ilk sene 120 bin, geçen sene 200 bin, bu sene 300 bin fide dağıttık. Yine üreticilerimize 100 ton gübre desteğinde bulunduk. Gelecek ay içerisinde de 100 ton yem desteğinde bulunacağız. Sizler yeter ki üretin, ekin, biçin, dikin. Çünkü Türkiye öyle bir hale geldi ki, artık her şeyi ithal ediyoruz. Eğer sizler buralarda ekmezseniz, biçmezseniz, dikmezseniz, tarıma, üretime katkıda bulunmazsanız emin olun ki ülkemizin durumu daha kötüye gidecek. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü, milletin efendisidir!' sözünü Merkezefendi'de var gücümüzle yaşatmaya çalışıyoruz ve yaşatacağız."

"SİZLERİN HER ZAMAN HİZMETİNDE VE EMRİNİZDEYİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeniden üretimi ve üreticiyi ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Aşağışamlı Mahallesi bir tarım bölgesi. Maalesef bugün ülkemiz tarım noktasında bitik durumda. Türkiye'de tarım ile uğraşanların sayısı 500 binin altına düşmüş. Topraklarımız ekilmiyor. Girdi maliyetleri artmış, ne gübre alabiliyoruz, ne traktörümüze koyacak mazot bulabiliyoruz. Bugün yeniden birlikte olmaya, yeniden ayağa kalkmaya ve Türkiye'yi yeniden inşa etmeye hep beraber çalışmak zorundayız. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak sizlerin her zaman hizmetinde ve emrinizdeyiz. Bu anlamda belediye başkanımızın çalışmalarından gördüğünüz üzere gerçekten Türkiye'yi aydınlığa ve güzel günlere çıkarmaya her zamankinden fazla inancımız ve mücadelemiz var" diye konuştu.

"SİZLER ÜRETTİĞİNİZ İÇİN MİLLETİN EFENDİSİSİNİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise "Aşağışamlı'da pamuk ekilirdi. Bugün niye yok, çünkü bugün burada emeği ile üretenlerin ürettikleri değer bulmuyor. Burada yetiştirdiğinizi sizin elinizden üç kuruşa alıp büyükşehirlerde 10 kat, 20 kata satıyorlar. Kazancınız yok. Bu durumda da şehir merkezine giderek iş arıyor ve Aşağışamlı'yı boşaltıyorsunuz. Sizler ürettiğiniz için milletin efendisisiniz. Çünkü üretimden bizleri koparıp, üreticilere verilmesi gereken destekleri başka yandaşlara harcayan anlayış, maalesef sizlerin elinden haklarınızı aldı. Bizler sizin her zaman yanınızdayız" dedi.