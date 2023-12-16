Merinos Halı Kurucusu Mehmet Erdemoğlu'nun Ölüm Yıl Dönümü Anıldı

Merinos Halı kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 17. yılında mezarı başında ailesi, yakınları, çalışanları ve vatandaşların katılımı ile Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı. Erdemoğlu ailesi ve sevenleri yanı sıra Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan okullarda öğrenim gören öğrencilerin de katıldığı anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Merinos Halı kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 17. yılında mezarı başında ailesi, yakınları, çalışanları ve vatandaşların katılımı ile Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı.

Mezarı başındaki anma törenine Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun eşi Servi Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ile tüm aile üyeleri hazır bulundu. Mezarı başındaki anma töreninden sonra yatsı namazına müteakip Servi Erdemoğlu Camisinde mevlit okutulacak. Erdemoğlu ailesi ve sevenleri yanı sıra Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan okullarda öğrenim gören öğrencilerin de katıldığı anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun ebediyete intikalinin 17. yılında mezarı başında tüm ailenin, akrabaların, hemşerilerin, dostların ve sevenlerin hazır bulunduklarını belirterek, "Babamızın bizlere en büyük mirası olan ilkelerinden taviz vermeden ülkeye, devlete, millete ve bayrağa hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizler, babamızın çizdiği ilkelerden sapmadan, asla yalan söylemeden, her zaman dürüstlükten şaşmadan, çalışanlarımızın paralarını alın teri kurumadan ödeyerek, ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin her tarafında başta bölgemiz olmak üzere eğitimden sağlığa, gençlerimizin dünya ölçeğinde yetişmesi ve gelişmesi için yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Millet olarak yaşadığımız yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden sonra ilk andan itibaren yaralarımızı hızlıca sarmak amacıyla üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Bizlere öğretmiş olduğun felsefede, çok çalışarak başarılı olmak zorundayız. Ancak ve ancak başarılı olur isek ailemize, akrabalarımıza, hemşerilerimize, ülkemize ve milletimize faydalı olabiliriz. Başarıya ulaşmak için hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı kalarak kimseyi incitmeden, zarara uğratmadan, başarılı olma ilkelerinden taviz vermeden başarıyı yakalama bilincindeyiz. Erdemoğlu ailesi adına bu burada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP