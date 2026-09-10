Meriç Dede Giresun’a, Onur Yılmaz Iğdır’a başsavcı olarak atandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin kararıyla Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, Dede'den boşalan Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Onur Yılmaz getirildi.

HSK Birinci Dairesi, 10 Eylül 2026 tarihinde üye tam sayısıyla toplanarak bazı yer adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarının naklen atamalarını karara bağladı. HSK'nın 1697 sayılı kararı kapsamında, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Yılmaz getirildi.

Karar kapsamında ayrıca İstanbul Hakimi Merve Coşkun Yılmaz, Iğdır Hakimliği görevine atandı. Söz konusu naklen atamalara HSK Birinci Dairesi tarafından oybirliğiyle karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı