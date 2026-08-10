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Kötekli Gençlik Merkezi Gönüllüleri 'Merkezim Her Yerde' Projesiyle Çocuklara Neşe Saçıyor

Kötekli Gençlik Merkezi Gönüllüleri 'Merkezim Her Yerde' Projesiyle Çocuklara Neşe Saçıyor
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Kötekli Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında her hafta farklı bir Kur'an kursunda çocuklarla bir araya geliyor. Eğitici ve geleneksel oyunlarla çocuklara eğlenceli vakit geçirten gençler, sosyal ve kültürel etkileşimi artırırken dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Gönüllüler, çocukların yüzünde tebessüm bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtiyor.

Kötekli Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesinde yürütülen çalışma doğrultusunda gönüllüler, her hafta farklı bir Kur'an kursunda çocuklarla bir araya geliyor.

Proje kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklarla çeşitli eğitici ve geleneksel oyunlar oynayan gönüllüler, onlara eğlenceli ve keyifli bir gün yaşatıyor. Sosyal ve kültürel etkileşimi artırmayı hedefleyen buluşmalarda hem çocuklar unutulmaz anlar yaşıyor hem de dayanışma ruhu pekişiyor. Etkinlikler hakkında hislerini paylaşan Kötekli Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde projesi kapsamında her hafta farklı bir Kur'an kursumuzda çocuklarımızla buluşuyoruz. Birlikte oyunlar oynuyor, eğleniyor ve çok keyifli vakit geçiriyoruz. Her buluşmamızda çocuklarımızın yüzünde sıcacık bir tebessüm, geride ise birbirinden güzel hatıralar bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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