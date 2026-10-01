Menteşe'de Uluslararası Gençlik Merkezi engelli bireyleri çömlek atölyesinde ağırladı

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Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireyleri sanatsal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından "Engelsiz Sanat" anlayışıyla düzenlenen çömlek atölyesinde engelli bireyler, Anadolu'nun köklü el sanatları arasında yer alan çömlek yapımını deneyimleme fırsatı buldu.

Atölye çalışmasına katılan bireyler, çamura şekil vererek kendi eserlerini oluşturdu. Katılımcılar, uygulamalı çalışma sayesinde hem el becerilerini geliştirdi hem de sanatla iç içe keyifli ve üretken zaman geçirdi.

Geleneksel çömlek sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama daha aktif katılımının desteklenmesi de hedeflendi.

Çamurun şekillendirilmesiyle ortaya çıkan eserler, katılımcıların kendilerini ifade etmelerine imkan sağlarken, etkinlik sanatın birleştirici gücünü de ortaya koydu.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, "Engelsiz Sanat" anlayışı doğrultusunda toplumun her kesiminin sanatla buluşabileceği etkinlikler düzenlemeye ve engelleri sanat yoluyla aşmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı