Haberler

Menteşe'de Uluslararası Gençlik Merkezi engelli bireyleri çömlek atölyesinde ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Menteşe'de Uluslararası Gençlik Merkezi engelli bireyleri çömlek atölyesinde ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe'deki Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireyler için çömlek atölyesi düzenledi. Katılımcılar çamura şekil vererek eser oluşturdu; el becerilerini geliştirirken engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama daha aktif katılımı hedeflendi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi, engelli bireyleri sanatsal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından "Engelsiz Sanat" anlayışıyla düzenlenen çömlek atölyesinde engelli bireyler, Anadolu'nun köklü el sanatları arasında yer alan çömlek yapımını deneyimleme fırsatı buldu.

Atölye çalışmasına katılan bireyler, çamura şekil vererek kendi eserlerini oluşturdu. Katılımcılar, uygulamalı çalışma sayesinde hem el becerilerini geliştirdi hem de sanatla iç içe keyifli ve üretken zaman geçirdi.

Geleneksel çömlek sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, engelli bireylerin sosyal ve kültürel yaşama daha aktif katılımının desteklenmesi de hedeflendi.

Çamurun şekillendirilmesiyle ortaya çıkan eserler, katılımcıların kendilerini ifade etmelerine imkan sağlarken, etkinlik sanatın birleştirici gücünü de ortaya koydu.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, "Engelsiz Sanat" anlayışı doğrultusunda toplumun her kesiminin sanatla buluşabileceği etkinlikler düzenlemeye ve engelleri sanat yoluyla aşmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Fransa'dan emekli 77 yaşındaki İsmail Çeçen samanlığı atölyeye çevirdi! Köyün bozulan eşyalarını bedava tamir ediyor

Kapısına isimsiz poşetler bırakıyorlar! Tek kuruş almıyor
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor

Olay Çakar ile Toroğlu'na sıçradı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak

Yeni yasama yılı başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi

Market deposunda feci kaza! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

Ve Ronaldo için acı son!
Gülşen Bubikoğlu için yaz bitmedi! Bodrum'dan fotoğraf paylaştı

Gülşen Bubikoğlu'ndan son Bodrum fotosu: Yaz uzatmalarda
Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya 'Fon soruşturması' çağrısı: Siyaseten 'Bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmaz

Mücahit Birinci’den Hayati Yazıcı’ya "Fon soruşturması" çağrısı
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?

Ola ona da sıçradı! Beklenen açıklamayı gece yarısı yaptı