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Menteşe'de Orman Yangını Sonrası Teşekkür Etkinliği

Menteşe'de Orman Yangını Sonrası Teşekkür Etkinliği
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde çıkan orman yangınından sonra, köylü kadınlar tarafından orman ekiplerine teşekkür amaçlı ikram verildi. Orman Bölge Müdürü de etkinliğe katıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesinde 7 Eylül Cumartesi günü saat 12.50'de başlayan orman yangını 9 Eylül tarihinde kontrol altına alınmıştı. Yangına yer ekiplerinin yanında havadan da yoğun müdahale yapılarak alevlerin yerleşim birimlerine sıçraması önlenmişti.

Yanan sahalarda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 200 hektar alanda etkili olan Sarnıç Mahallesindeki orman yangın sonrası Sarnıç Mahalle Muhtarı Yılmaz Kaya bölgede çalışmalarını sürdüren orman ekiplerine mahalle adına teşekkür etmek amacıyla köylü kadınlar tarafından hazırlanan ikramda bulunarak teşekkür etti. Arazide damga ve tespit çalışmaları yapan orman ekiplerine köylü kadınların hazırladığı çeşitli ikramlar sunuldu.

Sarnıç Mahallesinde düzenlenen etkinliğe Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, İşletme Müdürü Türker Uğur, İşletme Müdür Yardımcıları ve İşleme Şefleri de katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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