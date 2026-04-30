Haberler

Menteşe'de gönüllü gençlerden örnek etkinlik

Menteşe'de gönüllü gençlerden örnek etkinlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Nazmi Zehra İyibilir İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Nazmi Zehra İyibilir İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. "Merkezim Her Yerde" programı çerçevesinde Nazmi Zehra İyibilir İlkokulu'nu ziyaret eden gönüllü gençler; kültür, sanat ve spor alanlarında hazırladıkları özel programla öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve takım ruhunu aşılamak amacıyla düzenlenen etkinliklerde şu faaliyetler öne çıktı: Çeşitli parkurlar ve oyunlarla öğrencilerin fiziksel gelişimine destek olundu. Görsel sanatlar ve el becerilerini geliştiren aktivitelerle çocukların yetenekleri sergilendi. Eğitici içeriklerle öğrencilerin yeni deneyimler kazanması sağlandı. Gönüllü gençlerin her bir öğrenciyle yakından ilgilenmesi, okul bahçesinde neşeli ve verimli bir atmosfer oluşturdu.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, projenin temel amacının gençlerin enerjisini çocuklara aktarmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirtti. Program sayesinde çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimi artırılırken, gençler ile çocuklar arasında güçlü bir gönül bağı kurulması hedefleniyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin ardından yaptıkları açıklamada, "Gençlerimizin gönüllülük faaliyetleriyle topluma örnek olması bizleri gururlandırıyor. Emeği geçen tüm gönüllü gençlerimize ve bizlere kapılarını açan okul yönetimimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi
Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Başsavcılık talimat verdi, anne ve babadan DNA örneği alındı

Gülistan Doku soruşturmasında başsavcılıktan düğümü çözecek talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu

Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'u almaya geldiler

Güle güle Ederson! İşte yeni takımı