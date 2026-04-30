Menteşe'de gönüllü gençlerden örnek etkinlik

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Nazmi Zehra İyibilir İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. "Merkezim Her Yerde" programı çerçevesinde Nazmi Zehra İyibilir İlkokulu'nu ziyaret eden gönüllü gençler; kültür, sanat ve spor alanlarında hazırladıkları özel programla öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve takım ruhunu aşılamak amacıyla düzenlenen etkinliklerde şu faaliyetler öne çıktı: Çeşitli parkurlar ve oyunlarla öğrencilerin fiziksel gelişimine destek olundu. Görsel sanatlar ve el becerilerini geliştiren aktivitelerle çocukların yetenekleri sergilendi. Eğitici içeriklerle öğrencilerin yeni deneyimler kazanması sağlandı. Gönüllü gençlerin her bir öğrenciyle yakından ilgilenmesi, okul bahçesinde neşeli ve verimli bir atmosfer oluşturdu.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, projenin temel amacının gençlerin enerjisini çocuklara aktarmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirtti. Program sayesinde çocukların sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimi artırılırken, gençler ile çocuklar arasında güçlü bir gönül bağı kurulması hedefleniyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin ardından yaptıkları açıklamada, "Gençlerimizin gönüllülük faaliyetleriyle topluma örnek olması bizleri gururlandırıyor. Emeği geçen tüm gönüllü gençlerimize ve bizlere kapılarını açan okul yönetimimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı