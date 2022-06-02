Menteşe Belediyesi'nin Yaz Kurslarına Kayıtlar Başladı - Haberler

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Menteşe Belediyesi'nin Yaz Kurslarına Kayıtlar Başladı

ANKA - Yerel
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Menteşe Belediyesi'nin Yaz Kurslarına Kayıtlar Başladı

Menteşe Belediyesi’nin her yıl ücretsiz olarak verdiği yaz kurslarına kayıtlar başladı. Yaz kurslarına katılmak isteyenler çocuklar, 02 Haziran – 20 Haziran 2022 tarihleri arasında ebeveynleriyle birlikte Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde kayıt yaptırabilecekler.

Menteşe Belediyesi'nin her yıl ücretsiz olarak verdiği yaz kurslarına kayıtlar başladı. Yaz kurslarına katılmak isteyenler çocuklar, 02 Haziran – 20 Haziran 2022 tarihleri arasında ebeveynleriyle birlikte Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde kayıt yaptırabilecekler.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, geleneksel yaz kursları sayesinde çocukların yaz tatilini daha verimli değerlendirdiklerini belirterek, "Yaz dönemi kurslarımıza kayıtlarımız bugün itibariyle başladı. Alanında uzman eğitmenlerimizin verdiği kurslar sayesinde çocuklar, istedikleri alanda kendilerini geliştiriyorlar. Kurslar ile çocuklarımız yaz tatillerini öğrenerek, üreterek ve becerilerini geliştirerek değerlendiriyorlar" dedi.

Menteşe Belediyesi tarafından 05 – 16 yaş arasındaki çocuklar için ahşap boyama, bağlama, ebru, gitar, güzel yazı, halk oyunları, hızlı okuma, keman, kilim dokuma, makrome örgü, model uçak (Ata), mozaik, origami, resim, ritim atölyesi ve takı tasarım olmak üzere 16 farklı branşta eğitim verilecek.

ANKA / Yerel

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