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Menderes Nehri'ne Düşen Şahsın Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen Murat Bahadır'ın cansız bedenine ulaşılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yakınları, acı haberle yasa boğuldu.

Menderes Nehri'ne düşen şahsın cansız bedenine ulaşıldı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde Menderes Nehri'ne düşen şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Sarıkemer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Bahadır isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Menderes Nehri'ne düşerek akıntıya kapıldı. Şahsın düştüğünü gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler arama çalışması başlattı. AFAD, jandarma asayiş timi, jandarma trafik timi, jandarma komando timi, JAK timi, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Marmaris sualtı polis timi dalgıçları, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri ve köpekli arama timlerinin katılımıyla nehir içinde ve kenarında Bahadır'ı bulmak için yapılan çalışmalar sonucunda şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Bahadır'ın cesedi nehirden çıkartılarak hastane morguna kaldırılırken, yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Menderes Nehri'ne Düşen Şahsın Cansız Bedenine Ulaşıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LEVENT TUNCER - Yerel
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