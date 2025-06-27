Memduh amcadan yaşlı vatandaşlar için parka tuvalet talebi

Memduh amcadan yaşlı vatandaşlar için parka tuvalet talebi
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Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Memduh Çetin sıkça uğradığı Şehit Ulaştırma Er Mehmet Gökhan Tekkalmaz Parkı'na bir tuvalet yapılmasını talep ediyor.

Eskişehir'de yaşayan 83 yaşındaki Memduh Çetin sıkça uğradığı Şehit Ulaştırma Er Mehmet Gökhan Tekkalmaz Parkı'na bir tuvalet yapılmasını talep ediyor.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan birçok yaşlı vatandaş, Hasan Polatken Caddesi üzerinde bulunan parkta soluk alıyor. Özellikle akşam saatlerinde parkta bir araya gelen yaşlı vatandaşlar birlikte zaman geçirirken, çevre sakinlerinden Memduh Çetin çevreye tuvalet yapılması için çağrıda bulundu. Bazı yaşlı vatandaşların parkta otururken tuvalet ihtiyaçları gelince sıkıntı çektiklerini ifade eden Çetin, yetkililerin bu konuda bir çalışma yapmalarını istedi.

"Oraya bir sürü emekli geliyor, tuvaletlerini altlarına kaçırıyorlar"

Talebiyle ilgili açıklamada bulunan Memduh Çetin, "Parka dinlenmek ve hoşça vakit geçirip sohbat etmek isteyen 80-90 yaşlarında onlarca emekli geliyor. Bu vatandaşlarımızın bazılaı sakat, bastonla geziyor. Oraya küçük bir tuvalet yapılsın. Kapanan ekmek büfesinin oraya bir tuvalet yapılsın. Çünkü yaşlılar tuvaletlerini altına kaçırıyorlar. Ben kendi şahsıma 500 lira para veririm, diğer emekliler de verir. Gerekirse temizlik için birisini tutarız. Yetkililer yalnızca tuvaleti yapsınlar, gerekirse başka bir şeye karışmasınlar. Biz bakım ve temizliği yaparız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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