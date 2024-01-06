Melikgazi Belediyesi Osmanlı Mahallesi'nde Okul İnşaatını İnceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan Av. Mehmet Altun Ortaokulu'nda yapılan asfalt çalışmasını inceledi.

Türkiye'de en çok okul yapan belediye olduklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Osmanlı Mahallemizde bir ortaokul ve ilkokul ihtiyacı vardı. Çok şükür okulumuz bitti şimdi peyzaj ve asfaltlamasına başlıyoruz. İnşallah burası 2. dönemde hizmete girecek. Bu mahalledeki okul ihtiyacı da böylece giderilmiş olacak. Allah evlatlarımıza hayırlı nasip ve başarılar nasip etsin. Melikgazi Belediyesi Türkiye'de en fazla okul yapan belediye. İlçemize 21 okul yapmıştık. Şimdi yeni bir okulun daha sözleşmesini imzalayacağız. Esentepe Mahallesi için bir müjde vermek istiyorum. İnşallah oraya da bir okul yapıyoruz. 2 ay içerisinde oranın temelini atacağız. Asli görevimiz olmamasına rağmen birçok hizmeti ilçemizde hayata geçirdik. Burada asfaltımızı da bitirip asfalt sezonunu tamamlayacağız. Yapmış olduğumuz tüm hizmetlerimiz ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Osmanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet İkiz de mahallesine yapılan tüm hizmetler için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ