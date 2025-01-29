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Melania Trump'ın Beyaz Saray Pozu, 'House of Cards' Benzerliğiyle Gündem Oldu

Melania Trump'ın Beyaz Saray Pozu, 'House of Cards' Benzerliğiyle Gündem Oldu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'daki pozuyla sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Melania'yı ünlü dizi 'House of Cards'ın First Lady'si Claire Underwood'a benzetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki pozu sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Melania Trump'ı dünyaca ünlü House of Cards adlı dizide ABD Başkanı olan First Lady Claire Underwood'a benzetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Trump'ın yemin töreninden bir gün sonra 21 Ocak'ta fotoğrafçı Regine Mahaux tarafından Beyaz Saray'daki Sarı Oval Oda'da çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Melania Trump'ı Netflix'in dünyaca ünlü siyasi draması olan House of Cards adlı dizide ABD Başkanı olan kurgusal karakter First Lady Claire Underwood'a benzetti.

Sosyal medya kullanıcıları, "Melania'nın portresi biraz 'House of Cards' havası veriyor", "Melania bize gardırobundan daha çok şey anlatıyor! Burası House of Cards! Trump geliyor!", "Bu çarpıcı bir tesadüf değil mi? Melania Trump, içindeki Claire Underwood'u ortaya çıkarıyor?" ve "Sanırım kocasının verdiği mesajın aynısını veriyor. Bu sefer şaka yapmıyor!" ifadelerini kullandı.

Melania Trump, fotoğrafta doğrudan kameraya bakıyor ve ellerini önündeki masanın üzerine dik bir şekilde koyuyor. Arka planda ise Washington Anıtı görülüyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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