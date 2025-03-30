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Mekke'de 4 Milyon Müslüman, Bayram Namazı İçin Mescid-i Haram'da Bir Araya Geldi

Mekke'de 4 Milyon Müslüman, Bayram Namazı İçin Mescid-i Haram'da Bir Araya Geldi
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Ramazan ayının sona ermesiyle 4 milyondan fazla Müslüman, Mekke'deki Mescid-i Haram'da bayram namazını kıldı. Gece yarısından itibaren Kabe çevresinde toplanan Müslümanlar, İmam Abdurrahman Sudeysi'nin yönetiminde namaz kıldı.

Mekke'de 4 milyondan fazla Müslüman, Ramazan ayının sona ermesiyle Mescid-i Haram'da bayram namazını kıldı.

Ramazan Bayramı kutsal topraklarda coşkuyla karşılandı. Ramazan ayını ibadet için kutsal topraklarda geçiren 4 milyondan fazla Müslüman, Kabe'de buluştu. Gece yarısından itibaren Müslümanların kıblesi Kabe çevresinde toplanan milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının sona ermesiyle Mescid-i Haram'da bayram namazını kıldı. Namazı kıldıran Mescid-i Haram İmamı Abdurrahman Sudeysi, Ramazan Bayramı vesilesiyle tebriklerini ileten bir hutbe de verdi. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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