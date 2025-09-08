Mehmet Kaya'dan Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesinde faaliyet gösteren Müteahhit Mehmet Kaya, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mehmet Kaya mesajında, "Araban ilçemizdeki 57 okulumuzda, geleceğimizin teminatı olan 5 bin 943 öğrencimizin, 435 öğretmenimizle yeni eğitim öğretim yılında ders başı yapılmasının heyecanını tüm Arabanlılar olarak yaşıyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilçemize, ilimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle, Arabanlı 5 bin 943 öğrencimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP