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Mehmet Ali Birand vefatının 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Yerel Haberler

Mehmet Ali Birand vefatının 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Usta Gazeteci Mehmet Ali Birand, vefatının 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Usta Gazeteci Mehmet Ali Birand, vefatının 10. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Mehmet Ali Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki mezarı başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand ve birçok seveni katıldı.

Usta Gazeteci Mehmet Ali Birand, vefatının 10. yıl dönümünde Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Eşi Cemre Birand, Oğlu Umur Birand ve sevenleri, Mehmet Ali Birand'ı 10'uncu ölüm yıl dönümünde yalnız bırakmadı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Babasının vefatını atlatamadığını belirten oğlu Umur Birand, "Her yıl aynı tarihte çalışan arkadaşları, ailesi buraya gelmesi anması çok önemli. Hem oğlu olarak, arkadaşı olarak, biz babamla arkadaştık aynı zamandı. Çok önemli ve duygusal bir gün oluyor. O duyguları anlatmak biraz zor. Çünkü o vefatının travması bir türlü geçmiyor. Sanki dünmüş gibi hatırlıyoruz. 32. Gün youtube kanalına gelen dualarla anıyorum. Hem üzücü bir gün bizim için aynı zamanda herkesin buraya gelip onu hatırlaması bizleri mutlu ediyor" dedi.

Mehmet Ali Birand'ın çalışma arkadaşı Hasan Cemal, "Mehmet Ali Birand benim en yakın dostlarımdan biriydi. Aynı meslekteydik. Yıllarca haber, olay peşinde koşturduk. Onun o heyecanı hiç bitmedi. Bizi terk edip gidene kadar aynı heyecanla mesleğini gazeteciliğini yaptı. Gazetecilik mesleğinin en değerli insanlarından biriydi. Çok özlüyorum. Hem arkadaşı hem meslektaşı olarak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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