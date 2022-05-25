Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler

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Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 4006 Bilim Fuarı açıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda hazırlanan 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda hazırlanan 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Okulu kapalı spor salonunda düzenlenen bilim fuarının açılış törenine ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fuar alanındaki stantları tek tek gezerek ziyaret eden Kaymakam Öztürk, Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. Programın sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, fuarın hazırlanmasına emek veren öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Adem Öztürk, Bilim Fuarı, Bozüyük, Yerel, Haberler

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