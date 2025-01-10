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Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde Sigara ve Bağımlılık Eğitimi

Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde Sigara ve Bağımlılık Eğitimi
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Nazilli'de Dr. Kübra Taşkınsakarya, Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencilerine yönelik sigara ve bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili eğitim düzenleyerek, bu maddelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Eğitimin amacı, gençler arasında bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurgulamak.

Sigara ve bağımlılık yapıcı maddeler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim düzenledi.

Nazilli'de görevli Dr. Kübra Taşkınsakarya tarafından Mehmet Akif Ersoy Lisesi öğrencilerine yönelik 'Sigara ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi' verildi. Öğrencilere sigara ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlatan Dr. Kübra Taşkınsakarya, erken yaşta bu tür maddelerle tanışmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Sigara kullanımının yanı sıra alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin de gençler üzerinde uzun vadede zararlı etkiler bırakabileceğine dikkat çekildi. Seminerde, bağımlılıkla mücadele yöntemleri, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bu maddelerden uzak durmanın yolları da anlatıldı.

Eğitimlerin önümüzdeki günlerde diğer okullarda da devam etmesi planlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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